Obama traf Technologie-Größen

US-Präsident Barack Obama hat sich am Donnerstagabend (Ortszeit) in der kalifornischen High-Tech- Hochburg Silicon Valley mit führenden Tech-Größen getroffen. Auf der Gästeliste standen Facebook-Erfinder Mark Zuckerberg Google-Chef Eric Schmidt, Larry Ellison von Oracle, John Chambers von Cisco Systems, Yahoo-Chefin Carol Bartz und Twitter-Chef Dick Costolo, berichtete der „ San Francisco Chronicle“.

Auch Apple-Chef Steve Jobs, der sich Mitte Jänner aus gesundheitlichen Gründen erneut aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen hatte, nahm an dem streng abgeschirmten Treffen nahe San Francisco teil.

"Private Sitzung"

Das Weiße Haus sprach zuvor von einer „privaten Sitzung“. Es machte keine näheren Angaben über die Teilnehmer. „Im Fokus der Diskussion stehen (die Themen) Innovation und Arbeitsplätze“, sagte Regierungssprecher Jay Carney. Die teilnehmenden Manager wüssten „viel über den Arbeitsplatzaufbau im Privatsektor“.

Obama selbst hatte in seiner Rede an die Nation im Januar kreative Unternehmen wie Facebook und Google als Vorbilder für die Zukunft der amerikanischen Wirtschaft angeführt. Am Freitagmorgen (Ortszeit) wollte Obama im Nachbarstaat Oregon eine Chip-Fabrik des weltgrößten Halbleiter-Konzerns Intel besuchen.