Oculus startet Filmstudio

Oculus Story Studio will Filme für Virtual-Reality-Geräte produzieren und stellte seine erste Produktion – „Lost“ – am Montag beim Sundance Film Festival vor. Der Film konnte über das neue „Crescent Bay“-Headset des Unternehmens angesehen werden, berichtet The Verge. Interessierte konnten sich über eine eigene App für die Screenings anmelden.

Zuseher sind in bei dem Film in die Handlung involviert und können die Perspektive und den Fortgang der Geschichte selbst bestimmen. Bei dem Clip, der abhängig von den Interaktionen der Nutzer zwischen dreieinhalb und elf Minuten dauert, geht es um eine verlorengegangene Hand. Erste Rezensenten zeigten sich beeindruckt.