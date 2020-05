Ö3: Bebildertes Radio soll 2015 starten

ORF

Alles wasmachen will, wird von den Privaten beanstandet. Worin durch visuelles Radio eine Marktschiefe oder eine Benachteiligung der Privaten entstehen sollte, weiß ich nicht. Die Privaten dürfen gesetzlich wesentlich mehr als. Das visuelle Radio ist eine innovative Idee, die international schon am Markt ist und grundsätzlich jedem zur Verfügung steht.

Von den Privaten gab es den Vorschlag, dass in die Radiothek auch private Anbieter aufgenommen werden sollen.

Als Radiomacher kann ich dem viel abgewinnen. Es bringt Komfort für die Radiohörer. Auf meinem alten UKW-Kofferradio sind auch alle Sender auf einem Kastl. Warum soll man im Internet nicht auch alle Sender auf einer App, einem österreichischen Radio-Player, haben? Wenn es dazu wirklich Interesse gibt, ist das eine unternehmenspolitische Entscheidung. Es gäbe aber noch die eine oder andere rechtliche Frage zu klären, etwa ob eine gemeinsame Vermarktung von öffentlich-rechtlichen und privaten Anbietern überhaupt erlaubt ist.

Der ORF hat in punkto Apps und der Erweiterung seines Programms in andere Medien einen sehr eingeschränkten Spielraum und viele Auflagen. Wie gehen Sie damit um?

Ich habe zwar Verständnis für die Medienpolitik und die Behörden, gleichzeitig werbe ich um Verständnis für uns. Die Medienentwicklung und die Konvergenz, wie die Medien zusammenwachsen, geht sehr schnell. Das aktuelle ORF-Gesetz kommt aus dem Jahr 2010, da wurde gerade das iPad herausgebracht. Die Mediennutzung hat sich seither entscheidend verändert.

Was würden Sie gerne machen, wenn Sie dürften?

Als Radiomacher schlagen zwei Seelen in meiner Brust. Auf der einen Seite finde ich die stark technologiegetriebenen Innovationen der vergangenen Jahre sehr spannend und finde auch, dass alte Medien wie das Radio da mit müssen. Gleichzeitig weiß ich, dass beim Radio das Hören das Wichtigste ist. Der Bildschirm muss für das Radio ein Anhängsel bleiben. Ich würde aber gerne stärkere Verbindungen zwischen Ö3 und den sozialen Medien haben. Da sind wir ein bisschen hinterher, weil wir so viele Jahre aufgrund der rechtlichen Situation mit angezogener Handbremse gefahren sind. Wir haben auch sehr viele originäre Inhalte, die wir mehrfach verwerten könnten. Ich würde gerne mehrere Zusatzangebote zu Ö3 machen, ich sage aber dazu, dass das kein Thema ist.

Wie könnten solche Zusatzangebote aussehen?

Es gibt dazu keine konkreten Pläne.

Die Diskussion über die Radiodigitalisierung geht schon sehr lange. Ist das für Sie ein Thema?

Es gibt in Europa ein paar Länder, wo digitales Radio gesetzlich verordnet wurde und stärker in den Markt implementiert ist. Es gibt ein paar Länder, wo es probiert wurde. Wirklich massentauglich funktioniert es nirgends. Die Digitalisierung würde grundsätzlich für mehr Vielfalt und einen kostengünstigeren Vertrieb sorgen, als Gestalter habe ich auch mehr Möglichkeiten, mein Programm mit Zusatzangeboten anzureichern. Aber der Weg dorthin ist irrsinnig teuer. Das UKW-Radio ist in ganz Europa auch so weit verbreitet und so erfolgreich, dass wir uns keinen Gefallen tun würden, wenn wir die Menschen dazu zwingen würden, auf DAB-Radio umzusteigen und ihre UKW-Geräte wegzuwerfen. Ich vertrete die Meinung, dass das Radio den Weg ins Internet finden wird und auch schon gefunden hat. Die Bandbreiten werden in den nächsten Jahren ebenso wie die Mobilität des Internet wachsen. Das Internet wird DAB+ überholen, bevor es in Österreich geboren wurde.

Pilotversuche mit DAB+ sind schon länger geplant, verzögern sich aber immer wieder.

Gibt es - wie geplant - Pilotversuche mit DAB+ zu experimentieren, bin ich trotzdem dafür sie zu machen, weil sie eine gute Fingerübung sind. Das Radio ist eine spannende, lebendige, sich ständig neu erfindende Mediengattung.