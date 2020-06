ÖAMTC für Erhöhung der Strafen bei Handy am Steuer

Ursache für den Busunfall vergangene Woche in Oberösterreich mit einem Toten und 18 verletzen Schüler dürfte Ablenkung gewesen sein. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand wurde der Lkw-Fahrer von seinem Handy abgelenkt und übersah daher eine Stopptafel. Das führte zu einer Diskussion darüber, ob Handytelefonieren als Vormerkdelikt aufgenommen werden soll. Der ÖAMTC sprach sich dagegen aus.

Laut dem Club geht dies nämlich am eigentlichen Problem vorbei. "Wer hinsichtlich Ablenkungen im Straßenverkehr nur an das Handy denkt, kratzt bestenfalls an der Oberfläche", sagte ÖAMTC-Chefjurist Martin Hoffer der APA. "Viele Verkehrsteilnehmer, nicht nur Autofahrer, werden durch mangelndes Gefahrenbewusstsein zum Risiko für sich und andere."

Es müsse daher darüber nachgedacht werden, derartige Verkehrsübertretungen mit Sach- und Personenschaden schärfer als bisher zu ahnden. "Juristisch gesprochen könnte jede Ablenkung, die zu einer Verkehrsübertretung führt, als Herbeiführung besonders gefährlicher Verhältnisse gewertet werden und somit zu wesentlich höheren Strafen führen", erklärte Hoffer. Das sei beispielsweise beim Überfahren von Sperrlinien, Stopptafeln oder Ampeln der Fall, wenn sie durch ablenkende Tätigkeiten verursacht werden.