Österreich: 9000 Cyberangriffe in 48 Stunden

Eine noch wenig beachtete, aber in den Augen der Bundesheer-Experten durchaus reale Gefahr stellen manipulierte USB-Sticks dar. Das Thema wurde vom deutschen Kryptospezialisten und Aufdecker von IKT-Schwachstellen, Karsten Nohl, ans Licht gebracht. Durch Umprogrammierung der Chip-Firmware, was laut den Experten derzeit allerdings nur bei einem bestimmten Chipsatz funktioniere, werden gewöhnliche Geräte zu „Waffen“. Das Problem: Der USB funktioniert überall, der Virus lebt im Betriebssystem des USB-Sticks und wird von keinem Virusscanner der Welt entdeckt. Er verbreitet sich selbstständig, kann den Netzwerkverkehr - Bezahldienste, Webmail, Bankverkehr etc. - auf einen beliebigen Server umleiten, die am häufigsten verwendeten Dokumente kopieren oder Videos mitschneiden. „Ideal für Sabotage, weil man gezielt einzelne Anlagen treffen kann“, sagten die Abwehrspezialisten.