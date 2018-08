Österreichs Badeseen im Instagram-Ranking

Die meisten Postings in Relation zur Ausdehnung hat der Grüne See in der Obersteiermark. Zu dem kleinen Karstsee fand APA-DeFacto mehr als 23.000 Beiträge auf Instagram. Pro Quadratmeter erreichte er damit etwa 25 Mal mehr Postings als der Wörthersee. Der Grüne See war 2014 in der ORF-Show „9 Plätze - 9 Schätze“ zum schönsten verborgenen Platz gekürt worden. International bekannt wurde er via Facebook durch den US-Schauspieler Ashton Kutcher.