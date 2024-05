Zerquetscht von Apple: iPad-Pro-Werbespot kommt nicht gut an

Sein neues Tablet-Spitzenmodell wollte Apple adäquat bewerben. In einem Werbespot werden daher all die Dinge präsentiert, die das iPad Pro ersetzen kann. Sie werden zu fröhlicher Musik erbarmungslos von einer Hydraulikpresse zerquetscht . Das Bild scheint bei vielen Betrachter*innen nicht gut anzukommen. Die Werbung wird von vielen Seiten kritisiert .

Normalerweise könne man sich auf die hohe Qualität von Apple-Werbespots verlassen, doch diesmal habe man daneben gegriffen, heißt es von TechCrunch . Videos, in denen alltägliche Gegenstände auf verschiedenste Weise zerstört werden, kenne man von YouTube zu genüge. Das sei auch nicht das Problem. Dass Apple physische, wertbehaftete Gegenstände wie Musikinstrumente zerstöre und durch ein flaches Stück Touchscreen, einen "Black Mirror", überflüssig machen will , sei hingegen "ekelhaft".

Gewalt und Faschismus

Technologie töte die Dinge, die man zu schätzen und lieben gelernt habe, überliefert Venture Beat andere kritische Stimmen. Was Apple hier zeige, sei eine "faschistische Ästhetik", die vor Gewalt strotze. Was den Gegenständen in der Hydraulikpresse widerfahre, sei "herzzerbrechend, unangenehm und egoistisch", lautet eine von Apple Insider zitierte Kritik.