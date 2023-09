Google lästert in neuem Werbevideo über das iPhone

Apples iPhone und Googles Pixel als beste Freundinnen - in einem neuen Werbefilm von Google nimmt der Internetriese wieder einmal seinen Konkurrenten auf den Arm. Die beiden Smartphones treffen sich darin im Spa, um sich von den anstehenden Launch Events zu erholen. Das iPhone 15 wird nämlich am 12. September vorgestellt, das Pixel 8 folgt am 4. Oktober.

16 Jahre iPhone

Besonders das iPhone ist im Werbefilm gestresst von den Veranstaltungen - zu groß sei der Druck, immer wieder neue Features präsentieren zu müssen. Gerne erinnert es sich an die Zeit vor 16 Jahren zurück, bei dem sogar "Slide to Unlock" Applaus einheimste. "Jedes Mal, wenn ich mich jetzt umdrehe, scheinen Telefone wie du Dinge zu tun, die ich nicht kann. Zum Beispiel alte Fotos unscharf machen, unbekannte Anrufe mit KI beantworten und Nachrichten live übersetzen", beschwert sich das iPhone.