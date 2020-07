Off the Grid - Abseits der vernetzten Welt

In einem neuen Buch schildert Fotograf Eric Valli das Leben von Menschen, die sich von der vernetzten Welt völlig zurückziehen. In den USA spürt Valli einige Vertreter der "Off the Grid"-Bewegung auf. Unter teilweise harten Umständen exerzieren sie vor, wie man ohne Internet, Fernseher und Cloud überleben kann.

von David Kotrba