Olympische Spiele: Die Technik ist bereit

Event-Management und Informations-Verbreitung

Seit 1992 in Barcelona arbeitet der IT-Dienstleister Atos mit dem Internationalen Olympischen Komitee zusammen. 2002 erhielt Atos den Auftrag, die Olympischen und Paralympischen Spiele bis 2016 als leitender IT-Partner zu begleiten. Die Aufgaben des Unternehmens lassen sich in zwei grobe Bereiche aufgliedern:

Einerseits liefert Atos ein Games Management System. Dieses umfasst organisatorische Aufgaben, wie die Verarbeitung von Qualifikations- und Teilnahmedaten der über 10.000 Athleten, die Koordination der Arbeitskräfte und der über 70.000 freiwilligen Helfer, die Führung von medizinischen Statistiken sowie das Management von über 250.000 Akkreditierungen.

Andererseits betreibt Atos das Resultate-Informationssystem. Grundlage dessen sind die Resultate an den Sportstätten und deren Weiterleitung an Presseagenturen, Internetportale und Kommentatoren. Über die offiziellen Platzierungen und Medaillenstände wird elektronisch Buch geführt. Außerdem gibt es in London ein eigenes Intranet für Athleten namens "myInfo+", wo man alles über die Spiele, die Konkurrenten, Zeitpläne und Wetterbedingungen erfährt.

Nervenzentrum im Hochhaus

Ein 5.000 Personen umfassendes Technik-Team kümmert sich um einen reibungslosen Ablauf. Neben Technikern an den Sportstätten arbeitet der Großteil des Fachpersonals in einem Hochhaus mitten in den Docklands, einem modernen Business-Bezirk von London. Hoch über der Stadt befindet sich das Technology Operations Centre (TOC) des London Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games, kurz LOCOG.

Während der Spiele werden hier 500 Personen im Schichtbetrieb arbeiten und alle IT-Systeme der Veranstaltung im Auge behalten. In langen Schreibtisch-Reihen gibt es insgesamt 140, mit Monitoren übersäte Arbeitsplätze. 24 Stunden am Tag arbeiten hier Vertreter von Atos und seinen Partner-Unternehmen. In einem eigenen Crisis Room wird man im Notfall gemeinsam nach Lösungen für Probleme suchen, die an den Sportstätten auftreten.

Redundanz und jede Menge Tests

Ein wichtiger Faktor bei einem Großereignis wie den Olympischen Spielen ist die Redundanz jeglicher Hard- und Software. Für jedes Teil gibt es Ersatz, für jede Netzwerk-Verbindung eine zweite. Auch gegen Stromausfälle ist man gerüstet. Und sollte trotz all dem das gesamte TOC ausfallen, steht ein zweites Kontrollzentrum bereit, das innerhalb von zwei Stunden einsatzbereit wäre.

Einen Stock unterhalb des TOC befindet sich das Integration Lab. Hier werden sämtliche Computer konfiguriert, die während der Spiele an den Sportstätten eingesetzt werden. Für jede Sportart gibt es eine eigene Regal-Burg aus Rechnern, Monitoren, Druckern und Routern. Jedes dieser Sets wird zunächst im Integration Lab getestet und von offiziellen Inspektoren homologiert, also entsprechend den IOC-Regeln für den Bewerb freigegeben. Danach wird das gesamte Set an den Veranstaltungsort transportiert und dort ident aufgebaut.