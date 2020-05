"Once Upon A Virus": China verhöhnt USA in Lego-Animation

Antwort auf Trump

Mit dieser Animation versucht China derzeit, Anschuldigungen seitens des US-Präsidenten zu entkräften, wie Reuters berichtet. Donald Trump wirft China vor, über die Gefahr von COVID-19 geschwiegen und es verabsäumt zu haben, die restliche Welt rechtzeitig zu warnen. Vergangenen Donnerstag behauptete Trump, das Coronavirus habe seinen Ursprung in einem chinesischen Virenlabor. Er stützt sich dabei auf Geheimdienstberichte.

"Hörst du dir eigentlich selbst zu?" lautet die rhetorische Frage der Lego-Figuren im Animationsvideo, die der US-Regierung in Form der Freiheitsstatue mehrmals gestellt wird. In der Produktion wird die USA als ständig nörgelnder und uneinsichtiger Spieler hingestellt. Das Video "Once upon a Virus" wurde über die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua verbreitet und auf deren YouTube-Kanal mehr als eine Million Mal angesehen.

"Clevere Propaganda"

Von Diplomaten des Landes wurde es auch auf Social-Media-Kanälen verbreitet. In China selbst ist YouTube verboten, die Animation ist somit eindeutig als internationale PR-Maßnahme zu verstehen. So sehen es auch Kritiker, die u.a. anmerken: "Clevere Propaganda. Wo ist der Teil, wo die kommunistische Partei die Sache vertuschen wollte und einen heldenhaften Arzt anprangerte, der dann gestorben ist?"