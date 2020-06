Online-Game für Landnutzung von Flächen

"Das Spiel läuft nun ein halbes Jahr und wir konnten 3.000 Leute motivieren, mitzumachen, sie haben weltweit über vier Millionen solcher Gebiete klassifiziert", so Fritz. Damit sei etwa eine Fläche in der Größe Indiens abgedeckt. "Wir lassen aber mehrere Spieler die gleichen Flächen beurteilen, um die Qualität der Ergebnisse zu erhöhen", sagte er. Würden etwa fünf entscheiden, ein Gebiet sei Ackerbaufläche und fünf meinen, es sei keines, müsse man sich dieses Areal genauer anschauen, erklärte er. Entscheiden sich dagegen alle zehn Spieler für die gleiche Option, "glauben wir ihnen das", so Fritz.

Mit den Informationen, die so mittels Crowdsourcing gewonnen werden, könne man nun etwa Satellitendaten kalibrieren und bewerten. Sie könnten aber auch in existierende Landnutzungskarten integriert werden, so der Wissenschafter. Und für fleißige Teilnehmer gäbe es ebenfalls etwas zu holen: wenn das Spiel im nächsten Monat vom Netz geht und einem Nachfolger Platz macht, werden sie bei einer Tombola mit Preisen belohnt, sagte er.

Die seit Montag laufende und am Freitag zu Ende gehende Generalversammlung der Europäischen Geowissenschaftlichen Union in Wien ist mit rund 12.000 Teilnehmer der weltweit zweitgrößte Kongress auf diesem Gebiet.