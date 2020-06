Online-Händler Zalando will Arbeitsbedingungen verbessern

Gemeinsam mit den Mitarbeitern wolle man zudem über längere Pausen diskutieren, erklärte Schröder. Auch über eine Anpassung der Schichtzeiten an den öffentlichen Nahverkehr soll nachgedacht werden. Eine Belohnung von 500 Euro für Mitarbeiter, die andere beim Diebstahl ertappen und Vorgesetzte darauf hinweisen, soll abgeschafft werden.

Die Änderungen gelten für alle Standorte, sagte eine Zalando-Sprecherin der dpa am Mittwoch. „Das sind zum Teil Maßnahmen, die sofort umgesetzt werden und andere, an deren Umsetzung wir über die nächste Zeit arbeiten.“



Damit reagiert Zalando auf einen Bericht des Fernsehsenders RTL, der die Arbeitsbedingungen in einem Logistik-Zentrum des Unternehmens angeprangert hatte. Eine Journalistin hatte drei Monate lang mit versteckter Kamera am Zalando-Standort in Erfurt recherchiert.