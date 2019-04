ORF löscht Satire-Video über Strache: Maschek lädt Video neu hoch

Noch am Freitag reagierte das Satirekollektiv selber und stellte eine "rechtlich einwandfreie Version" auf ihre Facebook-Seite, in der die betreffende Stelle mit einem langen "beeeep" übertüncht wurde. Mittlerweile ist der besagte Clip auch auf der ORFtvthek wieder zu finden - und zwar mit dem Hinweis "adaptierte Version". Warum die beanstandete Formulierung in einem Satire-Beitrag nicht vorkommen darf, lieferte der ORF bislang keine Erklärung.

"Entspricht dem Tatsachensubstrat"

Auf Twitter meldete sich auch Peter Hörmanseder von Maschek zu Wort. Er teilte mit, die im "Maschek-Kontext getätigte Aussage 'Vom Neonazi zum Sportminister, eine typische österreichische Karriere' nach wie vor dem Tatsachensubstrat entsprechend angebracht" zu finden. Er widersprach auch der juristischen Einschätzung des ORF. Im Falle einer Klage würde wohl er als Person geklagt werden, da er den Satz getätigt habe, und nicht der Sender.