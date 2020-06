Panoramafotografie: Spektakuläre Ansichten

Spektakuläre Projekte

Bredenfeld selbst unterrichtet an der FH St. Pölten und hat für das Pitoti-Projekt. Eine virtuelle Tour durch die auf die Beine gestellt, bei der prähistorische Felsgravuren im lombardischen Tal Valcamonica in Italien fotografiert und im Internet zur Verfügung gestellt werden. „Das ist eine unglaublich interessante Sache, die optisch sehr schön gelungen ist.“

Auch für die Wirtschaft bietet die Panoramafotografie neue Möglichkeiten, Orte und Hotels zu vermarkten. In Österreich wurde etwa in Feldkirch schon ein derartiges Konzept umgesetzt. Im Rahmen des Projekts Feldkirch 360 wurde die Stadt mittels einer Flugdrohne von oben fotografiert, darüber hinaus ist ein virtueller Rundgang durch den Ort möglich. Dabei wurden ganze Betriebe wie Restaurants oder Geschäfte integriert. Edgar Eller, Geschäftsführer vom Stadtmarketing Feldkirch, erklärt: „Endlich kann man die Stadt auch im Web so bunt zeigen, wie sie in der Realität ist.“

Teuer

Wer selbst plant, in der Panoramafotografie aktiv zu werden, sollte bereit sein, viel Zeit und und einiges Geld zu investieren. Eine der wichtigsten Grundlagen dabei ist ein entsprechendes Stativ samt speziellem Kopf. „Alleine die Stativköpfe gehen bei etwa 120 Euro los und gehen bis in die Tausende Euro.“

Dazu kommt natürlich auch noch eine entsprechende Kamera samt passenden Objektiven. Bei der Wahl des Objektivs kommt es in erster Linie darauf an, wie man arbeiten will. Dabei kann ein Weitwinkelobjektiv genauso geeignet sein wie ein Zoom-Objektiv, auch der Einsatz eines Fisheye-Objektivs ist möglich.

Gigapixel

Bei Gigapixel-Fotos werden teilweise Hunderte Aufnahmen gemacht und zu einem Bild zusammengesetzt. Bredenfeld sieht diese Art der Panoramafotografie als aktuellen Trend, bei dem es vorwiegend um atemberaubende Auflösungen geht. „Das geht derzeit mehr in Richtung eines Leistungssports.“ Auf die Frage, welches Panoramafoto noch nicht gemacht wurde, weiß Bredenfeld nur schwer eine Antwort: „Was spektakulär ist, wurde schon gemacht.“ Fotografieren solle man einfach das, worauf man Lust hat – „oder das, was der Kunde will“, so der Profi.

Der Panorama-Experte

Bredenfelds „Praxisbuch Digitale Panoramafotografie“ gilt derzeit als das Standardwerke zum Thema. Auf der Webseite zum Buch finden sich kostenlose Beispiele, Anleitungen, Informationen zur Ausrüstung und mehr zum Thema Panoramafotografie. Die Seite wird auch laufend mit Blogartikeln und neuen Informationen erweitert. Der gebürtige Deutsche und Wahlwiener ist gleichzeitig Experte und mehrfacher Buchautor zum Thema Bildbearbeitung und Adobe Photoshop.

Bredenfeld ist in der Panoramafotografieszene tief verwurzelt und hat bereits an Treffen in ganz Europa teilgenommen und produziert auch laufend Video-Workshops. Zu seinen beeindruckendsten Arbeiten zählt etwa das Pitoti-Projekt in Italien, das in Zusammenarbeit mit der FH St. Pölten entstanden ist, oder auch eine Panoramaaufnahme vom Wiener Donauturm.

Für Bredenfeld ist es besonders wichtig, dass die Panoramabilder nicht nur gedruckt betrachtet werden, sondern, dass auch Web-Technologien (z. B. Flash) genutzt werden, um die Aufnahme im Internet zum Leben zu erwecken. Beispiele seiner Arbeit können auch auf seiner privaten Homepage betrachtet werden. Der Fachbuchautor unterrichtet neben weiteren Tätigkeiten in der Erwachsenenbildung auch an der FH St. Pölten.