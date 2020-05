Paris Air Show: Die besten Flugshow-Momente

Jeden Nachmittag verwandelt sich die Luftfahrmesse in Le Bourget bei Paris zur Flugshow. Für einige Stunden zeigen Hersteller jeweils, was ihre Produkte drauf haben. Mit Manövern, die man als Passagier eher nicht erleben wird, werden Agilität und Stabilität gezeigt. Vor allem geht es aber darum, dem eigenen Flieger ein cooles Image zu verleihen.

Gesteuert werden die Flugzeuge von erfahrenen Testpiloten. Jeder Pilot hat nur wenige Minuten Zeit, um in relativ geringer Höhe über dem Flugfeld Le Bourget enge Kurven zu fliegen, Loopings zu drehen oder kopfüber zu fliegen. Am Boden wird das Geschehen über Lautsprecher kommentiert, auf Englisch und Französisch. So circa jedes Flugzeug ist dabei "extraordinaire" und fliegt mit "grand vitesse".