Parlamentarium: Multimedia-Tour durch Europa

Einsatz in mehr als 50 Museen weltweit

Die Wiener Agentur Nous stattete bereits Führungen durch das Europäischen Parlament mit multimedialen Guides aus. "Das war der erste Test für die neue Technologie", sagt Stickelberger. Bis zu zehn Mitarbeiter des Unternehmens arbeiteten zwei Jahre lang an der Integration des interaktiven Besucherführungssystems in die Ausstellung.

Das Wiener Unternehmen blickt auf langjährige Erfahrung mit Informationssystemen für Museen zurück. Nousguides samt angeschlossenem Redaktionssystem kommen in mehr als 50 Museen und Ausstellungen weltweit zum Einsatz. Die Wiener Kunsthalle und das Technische Museum zählen ebenso zu den Nous-Kunden wie die National Gallery of Victoria im australischen Melbourne und das Museum of Modern Art in San Francisco.



Zweites Standbein App-Entwicklung

Die Erfahrungen mit den multimedialen Guides nutzte das Unternehmen, um sich ein zweites Standbein mit der App-Entwicklung für Smartphones und Tablets zu schaffen. Auch die futurezone-App für iPhone, iPod touch und iPad stammt von Nous. Daneben entwickelte die Agentur etwa auch Anwendungen für "Die Presse", Red Bull oder Mercedes Benz.

Die beiden Geschäftsbereiche würden sich gut ergänzen, meint Nous-Gründer Stickelberger. Bei der App-Entwicklung fließe viel von den Erfahrungen aus dem Kulturbereich ein und umgekehrt: "Das System im Brüsseler Planetarium ist im wesentlichen auch eine App. Es gibt halt viel Drumherum."