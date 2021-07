Philae: "Beine ausstrecken nach zehn Jahren Schlaf"

Am 2. März 2004 wurde die europäische Raumsonde Rosetta mit dem Auftrag gestartet, Kometen in den Tiefen des Sonnensystems zu erforschen. Mit an Bord: Der Roboter Philae, mit dem die erste Landung eines Objekts von der Erde auf einem Kometen erreicht werden sollte - was im November 2014 auch gelang. Seit Oktober 2010 hat Philae eine eigene Stimme auf Twitter. Verantwortlich für den Auftritt mit über 450.000 Followern ist Karin Ranero Celius. Am 29. Oktober ist Celius anlässlich des Smart Content Day in Wien. Die futurezone hat vorab mit der Social-Media-Managerin gesprochen.