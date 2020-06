Piloten melden vermehrt Beinahe-Kollisionen mit Drohnen

Wie die Washington Post am Donnerstag berichtet, melden Piloten und Flugzeuglotsen immer öfters, dass es zu gefährlichen Situationen mit Drohnen gekommen ist. Die Daten dazu stammen von der US-Flugsicherungsbehörde Federal Aviation Administration ( FAA). Demnach gab es im US-Luftraum seit 1. Juni 25 Vorfälle, in denen eine Flugdrohne „nur wenige Sekunden“ davon entfernt war, mit einem Flugzeug zu kollidieren. Außerdem gab es in diesem Zeitraum 175 Situationen, in denen Piloten Drohnen in gesperrtem Luftraum beobachtet haben. Viele der gemeldeten Vorfälle wurden nahe New York und Washington beobachtet.

Laut US-Gesetz dürfen Hobby-Drohnenpiloten ihre Drohnen legal fliegen, sofern sie eine Höhe von 400 Fuß (rund 120 Meter) nicht übersteigen und mindestens fünf Meilen (acht Kilometer) vom nächsten Flughafen entfernt sind. In vielen der aufgezeichneten Beinahe-Kollisionen flogen die Drohnen jedoch in einer Höhe von 1.000 Fuß (305 Meter). Bei einem Vorfall nahe des Flughafens LaGuardia in New York flog eines der unbemannten Fluggeräte sogar in einer Höhe von 4.000 Fuß (1.220 Meter) und kollidierte dabei fast mit einer Maschine, die sich gerade im Landeanflug befand. In einem anderen Fall meldeten drei von LaGuardia startende Flugzeuge innerhalb weniger Minuten „sehr knappe“ Begegnungen mit einer Drohne auf 2.000 Fuß (610 Meter).