Plane Bae: Viraler Flugzeug-Flirt führte zu Drohungen

Sie hat all ihre Online-Aktivitäten eingestellt, weil sie auf öffentlichen Accounts, wie Instagram, beleidigt und belästigt wurde. Blair entschuldigte sich bereits Anfang der Woche für ihr Verhalten und hat den ursprünglichen viralen Beitrag mittlerweile gelöscht - die Videos und Fotos sind aber weiterhin online. „Das Letzte, was ich will, ist es, einer anderen Frau die Kontrolle und Autonomie zu entziehen. Ich wünschte, ich könnte in Worte ausdrücken, wie sehr ich mich dafür schäme, aber ich fürchte, dass an diesem Punkt meine Gefühle irrelevant sind.“