Playboy.tv will auf Googles Streaming-Stick Chromecast

Wie GigaOM anmerkt, verhindert das klarerweise nicht, dass der Chromecast "Porno-frei" bleibt. Apple versuchte bereits durch eiin striktes Porno-Verbot derartige Inhalte von iOS-Geräten fernzuhalten, die Porno-Industrie reagierte darauf aber, indem auf HTML5 umgestellt wurde und so die Dienste auch im Safari-Browser nutzbar sind. Ähnliches gilt auch für den Chromecast, der bereits jetzt das Streamen eines beliebigen Tabs in Chrome erlaubt. Hinter Playboy.tv steht nicht etwa der von Hugh Hefner bekannte Playboy-Verlag, sondern der Internet-Porno-Riese Manwin, der sich mittlerweile in MindGeek umbenannt hat. Dieser besitzt Porno-Angebote wie RedTube, YouPorn und Brazzers. Vor zwei Jahren wurden die Markenrechte für Playboy.tv erworben.