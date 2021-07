Pokemon Go: Twitter-Konto von Niantic-Chef gehackt

Mit dem Aufruf, das Smartphone-Spiel " Pokemon Go" nach Brasilien zu bringen, haben Hacker den Twitter-Account von Niantic-Chef John Hanke gekapert. "This hack for Brazil" oder #PokemonGo4Brazil hieß es am Sonntag auf dem Profil von Hanke. Gekennzeichnet waren die Posts jeweils mit # OurMine.

Olympia-Sportler traurig

Der Hacker-Gruppe "Our Mine" war es zuvor bereits gelungen, die Social-Media-Profile berühmter Personen aus der Tech-Szene zu manipulieren. Die App Pokemon Go, die der japanische Konzern Nintendo zusammen mit der ehemaligen Google-Tochter Niantic Labs entwickelte, hat in den vergangenen Wochen einen enormen Hype ausgelöst. Innerhalb der ersten 19 Tage wurde sie mehr als 75 Millionen Mal auf iOS- und Android-Geräten weltweit runtergeladen. Derzeit ist das Spiel in mehr als 30 Ländern verfügbar, allerdings noch nicht in Südamerika. Die Pokemon-Go-Abwesenheit in Rio de Janeiro, wo ab Freitag die Olympischen Spiele stattfinden, hat selbst einige Profi-Sportler frustriert.