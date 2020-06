Polen erneut erfolgreich bei Robot Challenge

Europas größter Robotik-Wettbewerb zeigt nach seiner 11. Ausgabe, die am Wochenende in Wien stattfand, ein gewohntes Resultat. Polen holt sich mit acht Pokalen bereits zum vierten Jahr in Folge den Titel. Platz zwei geht an Lettland, Italien holt den dritten Platz. Die österreichischen Teams konnten keine Wettkämpfe für sich entscheiden und gehen im Medaillenspiegel heuer erstmals leer aus. Hier die Resultate im Detail.

Der Großteil der Pokale wurde in klassischen Disziplinen wie dem Roboter-Sumo, Line Following oder Air Race vergeben. Beim erstmals ausgetragenen Bewerb "Hack the Arduino Robot!" gewinnt ein Roboter aus Frankreich. Der fahrende Roboter AWBB bewertet automatisch Temperatur, Feuchtigkeit und CO2-Gehalt der Luft und kann damit gegebenenfalls seinen Besitzer vor einer für ihn schädlichen Umgebung warnen.