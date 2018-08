Polizei-Bodycams lassen sich manipulieren

Josh Mitchell hat fünf verschiedene Bodycam-Modelle von unterschiedlichen Hersteller gehackt und das Bildmaterial bearbeitet, wie „Hackread“ berichtet.

Die von Mitchell gehackten Kameras sind von den Herstellern CeeSc, Digital Ally, Fire Cam, Patrol Eyes und Vievu (von Axon im Mai 2018 aufgekauft). Alle davon sind bei der US-Polizei im Einsatz, doch der Marktführer in dem Bereich, Axon, fehlt. Bodycams werden von der Polizei verwendet, um heikle Szenen zu dokumentieren. Wenn das Material verändert werden kann, wird ihr Einsatz obsolet.

Live-Beobachtung und Manipulation

Die Netzwerkadressen seien einfach zu erraten und man könne die Bodycams einfach aus der Ferne identifizieren, sobald sie aufgedreht sind. Das würde Hackern etwa ermöglichen, die Polizei-Aktivitäten live mitzuverfolgen und zwar von mehreren Kameras gleichzeitig, unabhängig von Zeit und Ort.

In der Kamera von Digital Ally ist es Mitchell gelungen, das gefilmte Material auch runterzuladen, zu editieren und zu modifizieren und wieder hochzuladen und zwar auf eine Art und Weise, ohne dass die Polizei dabei Verdacht schöpft. Außerdem war es möglich, bestimmte gefilmte Szenen einfach zu löschen, ohne dass diese je jemand zu Gesicht bekommen hat.

Kein Hersteller der Bodycams setzt derzeit auf Code-Signing, also digitale Zertifikate oder verschlüsselte Videos. Das bedeutet, dass Hacker das Material so bearbeiten können, dass die Polizei keine Chance hat rauszufinden, mit was oder wie das Material verändert worden ist.