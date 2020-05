Post will Paket-Empfangsboxen in Wien verdoppeln

"Bis Jahresende sollen 3.800 bis 3.900 Empfangsboxen montiert sein", wird Post-Sprecher Michael Homola zitiert. Gerade in Wien sei der so genannte Erstzustellungsgrad (also der Prozentsatz der erfolgreichen persönlichen Zustellungen) relativ niedrig im Vergleich mit dem Bundesdurchschnitt. Wiener finden also öfter einen gelben Abholzettel in ihrem Briefkasten vor als Einwohner in den restlichen Bundesländern.

Die Post will das damit einhergehende Frusterlebnis sowohl mit Empfangsboxen als auch "Paketabholstationen" und " Post 24 Paketautomaten" reduzieren. Paketabholstationen sind automatische Anlagen im Selbstbedienungsbereich eines Postamts. Zu diesem erhält man mittels Bankomatkarte Zutritt. Das eigene Paket erhält man nach Eingabe eines Codes. Zukünftig will die Post auch eine Aushändigung per SMS testen.