Princess Leia dominierte am Star Wars Day bei Pornhub die Suchanfragen

May the Fourth be with you! Der 4. Mai ist der Feiertag der Star-Wars-Gemeinde. Aus „may the force be with you“ (Möge die Macht mit dir sein) wurde „May the Fourth be with you“, also der 4. Mai.

Gefeiert wird der Tag offenbar auch auf Pornhub, wie Zahlen aus den „Insights“ belegen. Um rund 748 Prozent stiegen 2018 an dem Tag die Star-Wars-Suchanfragen nach Inhalten. Für 2019 liegen noch keine aktuellen Zahlen vor.