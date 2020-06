Programm der Blogger-Konferenz steht

Am Dienstag hat die Agentur "newthinking communications", eine Mitveranstalterin der Blogger-Konferenz re:publica, das Programm für den diesjährigen Event bekannt gegeben. Als Highlights werden Mitchell Baker, die Vorsitzende der Mozilla Foundation sowie Maxwell Salzberg vom Open-Source-Netzwerk Diaspora, genannt. Erstere wird zum Thema "Offenheit und Dezentralität in digitalen Infrastrukturen", passend dazu wird Maxwell den dezentralen Ansatz von Diaspora näher erläutern. Weitere Sprecher werden sich zum Anonymous-Kollektiv (Hackerforscherin Gabriella Coleman) sowie zur Rolle der sozialen Medien bei der Revolution in Ägypten (ägyptische Bloggerin Noah Atef) äußern. Interessant sind auch Daniel Domscheit-Berg, der ehemalige WikiLeaks-Mitarbeiter und Buchautor, Flattr-Gründer Peter Sunde sowie die Sozialwissenschaftlerin Jeanette Hofman und Solana Larsen von "Global Voices".

Zusätzliche Schwerpunkte der diesjährigen re:publica werden die Spielkultur, Design-Trends sowie Open Data sein. Unter den Vortragenden befinden sich mit Heinz Wittenbrink und Johannes Grenzfurthner auch zwei Österreicher.

Reguläre Tickets sind für die Veranstaltung, die vom 13. bis 15. April im Berliner Friedrichspalast stattfindet, bereits ausverkauft. Lediglich Premium-Tickets zum Preis von 399 Euro (inkl. Sonderberechtigungen wie Zugang zur Speaker-Lounge) sind noch zu haben.

Weitere Infos finden sich unter http://re-publica.de sowie auf den Webseiten der Veranstalter newthinking communications und Spreeblick.