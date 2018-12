Prozess gegen mutmaßliche Handy-Erpresser der Meinl-Bank geht weiter

Im Wiener Straflandesgericht ist am Donnerstag der Prozess gegen vier Männer fortgesetzt worden, die im vergangenen Jahr versucht haben sollen, der Meinl-Bank angeblich heikle Daten um 1,5 Millionen Euro zu verkaufen. Man wäre im Besitz von 76 ausgemusterten Firmen-Handys, könne die gelöschten Daten wiederherstellen und werde diese einem Interessenten verkaufen, gaben sie an. Angeklagt ist in dem Prozess, der im November begonnen hatte, versuchter schwerer Betrug und nicht Erpressung, da für den Fall des Nichtbezahlens der geforderten 1,5 Millionen keine Drohung ausgesprochen wurde.

Die ausrangierten Blackberrys der Meinl-Bank hätten eigentlich der Reststoffverwertung zugeführt werden sollen. Von einem dafür zuständigen Unternehmen wurde die Mobiltelefone jedoch ohne SIM-Karten und nach einem Reset um rund 200 Euro weiterverkauft. Der neue Besitzer der Geräte entdeckte, dass es sich um besonders brisanten Elektroschrott handelt, und wollte ihn zu Geld machen. Über einen Bekannten ließ er den Kontakt zu zwei Managern einer Sicherheitsfirma herstellen, die kurz vor Weihnachten 2017 der Bank auftischten, man hätte von dritter Seite einen Auftrag zum "Absaugen" der erfolgreich wiederhergestellten Daten bekommen.