PS4 zum Schleuderpreis bei Lidl: Polizei setzt Tränengas ein

Beim Supermarkt Lidl gab es in Frankreich eine besondere Rabattaktion. Die Sony PlayStation 4 kostete lediglich 95 Euro. Normalerweise kostet sie 300 Euro.

Das Angebot galt nur in einer Filiale in Orgeval, in der Nähe von Paris. Schon am Vorabend versammelten sich einige Menschen, um vor dem Eingang des Geschäfts zu übernachten. Am nächsten Morgen waren es so viele Menschen, dass die Polizei eingeschritten ist, berichtet Euronews.