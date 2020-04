Radiohead lädt Konzertfilme für Fans auf YouTube

Raritäten in der Online-Library

Fans von "OK Computer" und "The Bends" werden ebenfalls bedient. So stehen auch „Paranoid Android“ oder „Just“ auf der Liste. Wer die Videos uneingeschränkt und zu seiner Zeit sehen will, kann die Konzerte auch in der Radiohead Public Library verfolgen, wo viele Raritäten zu finden sind, wie engadget schreibt. Dort sind zudem Songs zu finden, die die Band dieses Jahr herausgebracht haben. Die Fans zeigten sich begeistert. „Das ist die Heilung, auf die ich gewartet habe“, schrieb ein Follower. Start der YouTube-Konzerte ist um 23 Uhr.