Ransomware stoppt Übertragung von TV-Sender

Der bekannte US-TV-Sender The Weather Channel musst sein Live-Programm wegen einer Ransomware-Attacke kurzfristig am Donnerstagmorgen ( Lokalzeit) beenden. Das berichtet das Wall Street Journal, das sich auf Aussagen des US-Bundespolizei FBI stützt. Demnach habe die Schadsoftware die Systeme des US-Senders infiziert, wodurch diese vorübergehend nicht mehr benutzbar waren. Ransomware verschlüsselt den Inhalt einer Festplatte und verlangt eine bestimmte Summe an Geld, meist in der Form von Kryptowährungen, um den Inhalt wieder zu entschlüsseln.