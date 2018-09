Netz lacht über Wetterreporter, der Sturm simuliert

The Weather Channel reagierte indes auf die Kritik und erklärte in einer Stellungnahme gegenüber Buzzfeed, dass man beachten solle, dass Seidel auf feuchtem Gras stand, während die beiden Männer im Hintergrund auf Asphalt spazierten. Außerdem habe er in der vorangegangenen Nacht bis ein Uhr Morgens berichtet und sei darum zweifellos müde.

The Weather Channel fiel bereits in den vergangenen Tagen durch seine Hurrikane-Berichterstattung auf. So nutzt der Sender Mixed Reality um die fatalen Auswirkungen des Sturmes zu simulieren.