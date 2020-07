Arbeiten ohne Laptop: Geht das überhaupt?

Tablets für Führungskräfte

Das Arbeiten ohne Laptop sei dagegen nicht sehr verbreitet. "Die Verwendung von Tablets ist sehr unterschiedlich", sagt Kellner. "Sie werden eher Führungskräften zur Verfügung gestellt, die viel in Besprechungen arbeiten und weniger oft konzentriert in Einzelarbeit mit der Dateneingabe beschäftigt sind." Manche Tablets würden sich zudem eher als andere für bestimmte Arbeitstätigkeiten eignen. Hybridgeräte wie Microsoft-Surface-Tablets, deren Ausstattung beinahe jener eines vollwertigen Laptops entsprechen, seien etwa eine Möglichkeit, um auf Laptops zu verzichten.

Persönliche Präferenzen

In Unternehmen gäbe es zudem sehr unterschiedliche Regelungen, was den Gebrauch von Geräten betrifft. In manchen Unternehmen müsse man vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellte Geräte verwenden, in anderen heißt es "bring your own Device" oder kurz "BYOD". Persönliche Präferenzen seien ein weiterer entscheidender Faktor bei der Gerätewahl: "Es gibt Menschen, die können auf Touchscreen-Tastaturen sehr schnell schreiben, andere bevorzugen das haptische Erlebnis beim Tippen." Auch die Bildschirmgröße und damit die Lesbarkeit von Inhalten sei stark von persönlichen Vorlieben geprägt.