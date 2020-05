Regulierer: Beschwerden über Drei mehr als verdoppelt

Gungl fordert deshalb gesetzliche Grundlagen zur Regulierung. Die RTR könnte dann - ähnlich wie bei Mehrwertdiensten - eine Verordnung erlassen, mit der etwa Limit für das Bezahlen über die Handyrechnung ohne neuerliche Bestätigung eingeführt wird. Damit rannte Gungl offenbar offene Türen ein. Technologieminister Alois Stöger ( SPÖ) kündigte am Montagvormittag bereits für den Herbst gesetzliche Änderungen an. Neben einem Kostenlimit, soll auch die Transparenz für Konsumenten durch klare und einheitliche Ausweisung der Contentdienste auf der Rechnung erhöht werden, heißt es in einer Aussendung des Ministeriums.

Heuer will sich der Telekom-Regulator verstärkt der Rufnummernmitnahme und den Kundenbindungsprogrammen der Mobilfunkanbieter widmen: "Wir schauen uns die Wechselbarrieren an", sagte Gungl. Auch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der neuen virtuellen Anbieter, darunter UPC und HoT, will die Regulierungsbehörde unter die Lupe nehmen.