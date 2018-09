Riesiger Hexapod-Roboter stellt Weltrekord auf

BB-8 von Star Wars entwickelt

Seine Hexapods kamen später in Harry-Potter-Filmen zum Einsatz, außerdem hat Denton das elektronische Design und die Entwicklung von BB-8 in Star Wars zu verantworten. Seine erste Arbeit für Star-Wars begann mit „Episode VII – The Force Awakens“. Zur Entwicklung von BB-8 scherzte er: „Es war der einzige Weg, um zu einer Filmpremiere eingeladen zu werden. Schließlich konnten nur mein Partner und ich den BB-8 steuern“.



Zum ersten Mal mit hydraulischen Robotern zu tun hatte er laut eigenen Angaben bereits 1997, als er einen Roboter für „Lost in Space“ entwickelt hatte. „Davor hatte ich mit Hydraulik nichts zu tun und es war sehr kompliziert. Das Steuerungssystem bestand aus einer massiven Wand aus Computern und Regalen.“



Einmal sei jemand so schlau gewesen, und habe den Stecker gezogen und damit das Steuersystem lahmgelegt. „Der Roboter war dadurch außer Rand und Band und nicht mehr kontrollierbar. Wir haben die Schreie gehört, bis wir den Notfall-Knopf betätigt haben. Wir haben daraus gelernt“, so Denton über die früheren Zeiten seiner Arbeit im Bereich der Animatronik-Entwicklung im Film-Bereich. Ob er weiterhin in diesem Bereich tätig sein wird, lässt Denton vorerst offen. „Ich habe das jetzt 25 Jahre lang gemacht.“