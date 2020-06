Robot Challenge heuer noch größer und internationaler

Bei der 11. Ausgabe der Robot Challenge treten wie in jedem Jahr Teams in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an, darunter Roboter-Sumo, Line Following oder das Air Race. Dabei gibt es unterschiedliche Klassen. Insgesamt gebe es die Möglichkeit in leichteren oder schwierigeren Bewerben mitzumachen, meint Stelzer: “Das Wesentliche an der Robot Challenge ist, dass es sich um autonome Roboter handelt.”

Durch eine Kooperation mit der italienischen Open-Source-Plattform Arduino wird heuer erstmals die Disziplin “Hack the Arduino Robot!” eingeführt. Eine internationale Jury hat im Vorfeld aus 63 Robotern, die auf einer einheitlichen Roboter-Plattform beruhen, zehn Finalisten ausgewählt. Diese kämpfen nun in Wien um die Gunst einer weiteren Jury.