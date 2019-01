Roboter Stan parkt Autos am Flughafen Gatwick

Das Parken am britischen Flughafen Gatwick könnte schon bald von Robotern übernommen werden. Das gab der Betreiber des Flughafens bekannt. Demnach will man künftig Roboter des französischen Unternehmens Stanley Robotics einsetzen. Das Fahrzeug muss dazu lediglich in einer Garage abgestellt und die Abholung per Touchscreen bestätigt werden. Der freundliche Roboter, der den Namen Stan trägt, fährt daraufhin zur Garage, nimmt die Maße des Fahrzeuges und transportiert dieses zum gewünschten Parkplatz.