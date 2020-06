RTR will mit spanischem Regulator Betrügereien verhindern

Offenbar werden in Spanien gezielt Handys von Touristen gestohlen, um deren SIM-Karten zu manipulieren. Anschließend können die Betrüger virtuelle Gespräche über die ausländischen SIM-Karten abwickeln und so parallel geführte Telefonate simulieren. Auf diese Weise ist es möglich in wenigen Stunden ein Gesprächsguthaben zu verbrauchen, das eigentlich 200 Stunden Telefonieren erfordert hätte. Ähnliche Fälle gibt es in Spanien häufiger, da die Anzahl der parallelen Verbindungen dort nicht begrenzt ist. In Österreich sind maximal zwei parallele Verbindungen möglich.

„Um diesen offensichtlich groß angelegten Betrügereien den Riegel vorzuschieben, muss man allerdings ganz oben ansetzen. Wir werden unsere internationalen Beziehungen nützen und den spanischen Regulator kontaktieren. Wir wollen klären, weshalb es in Spanien möglich ist, von einer einzigen SIM-Karte gleichzeitig zahlreiche Verbindungen abzusetzen, und etwaige Maßnahmen diskutieren beziehungsweise anregen“, erklärt Gungl. „Ich bin zuversichtlich, dass wir bei unseren ausländischen Kollegen Gehör finden werden und eine Lösung – im Sinne der Touristen, aber auch der österreichischen Betreiber – finden können.“