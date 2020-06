17.000-Euro-Rechnung: Kaum Schutz vor Handy-Betrug

Zu der horrenden Telefonrechnung kam es, nachdem das Handy des Studenten gestohlen wurde. Kriminelle manipulierten mithilfe eines Computers und entsprechender Software das Netz des spanischen Roaming-Partners von A1 und wickelten so virtuelle Gespräche über die SIM-Karte des Vorarlbergers ab. Solche simulierten Telefonate können parallel geführt werden. Dadurch war es möglich, in wenigen Stunden ein Gesprächsguthaben zu verbrauchen, das eigentlich 200 Stunden Telefonieren erfordert hätte. Tatsächliche Telefonate haben dabei nicht stattgefunden. Von einer so zustande gekommenen Telefonrechnung profitieren vor allem die Mehrwertnummern, zu denen Verbindungen simuliert wurden. Ähnliche Fälle gibt es in Spanien häufiger, da die Anzahl der parallelen Verbindungen dort nicht begrenzt ist. In Österreich sind maximal zwei parallele Verbindungen möglich.

Im konkreten Fall verdienen die Betreiber von Mehrwertnummern in Afrika, die mit den Handybetrügern unter einer Decke stecken dürften. Daneben profitieren indirekt aber auch sämtliche beteiligten Provider an dieser technisch ausgeklügelten Betrugs-Masche. „Auch A1 würde durch die fälligen Großkundenentgelte bei einem Rechnungsbetrag von 17.000 Euro einige Tausend Euro verdienen“, sagt Anwalt Schneider. Laut futurezone-Informationen hätte A1 an der 17.000-Euro-Rechnung 3.400 Euro verdient. Dabei gab es bei dem österreichischen Provider auch schon höhere Rechnungen, meint Dandrea-Böhm. Das Unternehmen verweist aber darauf, dass in solchen Fällen immer eine Lösung mit den Kunden gesucht wird.