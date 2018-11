Russische Nachrichten-Seite klagt Facebook wegen Zensur

Die Federal Agency of News (FAN) brachte am Dienstag Klage vor einem kalifornischen Gericht gegen Facebook ein und will die Wiederherstellung ihres Facebook-Auftritts erwirken, berichtet CNet. Facebook hatte die russische Seite im April gemeinsam mit mehr als 250 anderen Konten gelöscht, weil sie mit Fake-News und der Einflussnahme auf US-Wahlen in Verbindung gebracht wurde.

Zensur-Vorwurf

Laut dem FBI soll FAN Verbindungen zur berüchtigten russischen Trollfabrik Internet Research Agency (IRA) haben. Die Federal Agency of News stellt das allerdings in Abrede. Sie bezeichnet sich selbst als „unabhängige, authentische und legitime Nachrichtenagentur“, die für die Öffentlichkeit relevante Berichte veröffentliche. Facebook behaupte die Öffentlichkeit vor Fake-News schützen zu wollen, übe aber Zensur aus, indem es der Öffentlichkeit den Zugang zu legitimen Nachrichtenangeboten verwehre, heißt es in der Klageschrift.