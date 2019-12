Ryan Reynolds landet mit Werbegag Hit im Internet

"Hier bist du sicher"

In dem am Freitag erstmals im US-Fernsehen ausgestrahlten Spot für Aviation Gin sitzt eine junge Familienmutter mit zwei Freundinnen in einer Bar, eine von ihnen versichert ihr, "hier bist Du sicher", und sie stoßen mit einem Martini auf "den Neuanfang" an. Die Freundin versichert ihr noch, "Du siehst übrigens super aus", dann erscheint die Botschaft: "Fahrrad-Heimtrainer nicht inbegriffen".