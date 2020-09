Salzburger mit getuntem E-Bike mit über 40 km/h erwischt

Polizisten haben am Montag in der Stadt Salzburg einen E-Biker aus dem Verkehr gezogen. Der 19-Jährige war mit mehr als 40 km/h am Rudolfskai im Zentrum unterwegs, ohne die Pedale zu treten. Wie sich herausstellte, hatte er die 25-km/h-Drossel entfernt.

Kennzeichen notwendig

Auf einem Prüfstand erreichte das Bike 49 km/h. Bei einem Fahrrad dieser Leistungsklasse wäre eine Zulassung als Motorfahrrad inklusive Kennzeichen erforderlich, informierte am Dienstag die Landespolizeidirektion Salzburg.