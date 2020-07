Schaltsekunde sorgt für Server-Ausfälle

Zahlreiche bekannte Online-Dienste beklagten am Sonntag technische Probleme, die in Folge der verordneten Schaltsekunde auftraten. So waren neben Reddit auch FourSquare, LinkedIn, StumbleUpon und zahlreiche andere Dienste betroffen, die ihre Daten auf Linux-Servern lagerten. Das berichtet unter anderem die Online-Ausgabe der Zeitschrift Wired.

Probleme mit Linux-Kernel

Auch Mozilla, das Softwareunternehmen, das unter anderem Firefox und Thunderbird entwickelt, berichtet von Problemen. So sei es zu einer massiven CPU-Auslastung gekommen, die lediglich durch einen Neustart oder manuelles Setzen der Zeit behoben werden konnte. Wie heise berichtet seien neben Java-Apps, wie im Falle von Mozilla und Reddit, alle Linux-Server mit einer Kernel-Version zwischen 2.6.26 und 3.3 vom Fehler betroffen gewesen. Grund sei eine sogenannte "Deadlock-Situation", die durch die über das NTP-Protokoll synchronisierte Zeit auftrat. Ausnahme bildet Red Hat Enterprise Linux aber der Version 5.2, in der für dieses Problem bereits vorgesorgt wurde.

Schrittweise statt plötzliche Umstellung

Zahlreiche Dienste, die vom