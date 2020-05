School of Data zeigt, was man mit Daten machen kann

Seit die Stadt Wien im Mai 2011 erstmals Verwaltungsdaten zur allgemeinen Weiterverwendung freigab, hat sich bei offenen Daten in Österreich viel getan. Data.gv.at, das Open Data Portal des Bundes, listet rund 950 Datensätze auf, die von Städten, Gemeinden, Ländern und Ministerien veröffentlicht wurden. Daraus entstanden österreichweit mehr als 150 Anwendungen. Was aber können Bürger, Wissenschaftler, zivilgesellschaftliche Initiativen und Untenrehmen mit den Daten anfangen? Kenntnisse und Fertigkeiten im Umgang mit offenen Daten will die School of Data vermitteln, die am 21. Oktober in Wien startet.

"Zusammenhänge wurden schon immer mit Daten erklärt", sagt Open-Data-Experte Thomas Thurner vom Quartier für Digitale Kultur (QDK), der das Projekt betreut. Daten würden aber von Politikern, Ämtern und Zeitungen zu einer bestimmten Aussage eingedampft, diese sei zwar nicht falsch, sie zeige aber nicht das gesamte Bild. "Wer über Kenntnisse im Umgang mit Rohdaten verfügt, kann neue Zusammenhänge entdecken."

In einem aus drei Modulen bestehenden Lehrgang und weiteren Zusatzmodulen will die Schule der Daten Grundlagen von Open Data vermitteln, Werkzeuge zur Verarbeitung vorstellen und Möglichkeiten für Anwendungen aufzeigen. Beim Pilotlehrgang, der am 21. Oktober beginnt, stehen Bildungsdaten im Mittelpunkt. Gemeinsam mit Open-Data- und Bildungsexperten will die School of Data vermitteln, was für Geschichten mit Daten erzählt und welche Fragen an die Daten gestellt werden können. Dabei sollen unter anderem Visualisierungen und prototypische Umsetzungen erarbeitet werden.