Schülerdaten: "Kein Datenleck, sondern gezielter Angriff"

"Das war kein Datenleck, sondern ein von langer Hand geplanter gezielter Angriff." Das ist das Ergebnis der ersten Analysen der Kapsch BusinessCom in der Causa um die Schülerdaten des Bundesinstituts für Bildungsforschung (Bifie). Laut Kapsch BusinessCom-Geschäftsführer Franz Semmernegg müsse über einen Insider eine Schadsoftware eingespielt worden sein, hieß es am Freitag gegenüber der APA.

Die Kapsch-Tochter betreute für das Bifie die Applikation jener Tests, deren Ergebnisse öffentlich zugänglich waren. "Der Server und die Daten waren gesichert, der Folder mit den betroffenen Daten Passwort-geschützt und der Prototyp der Applikation, ebenfalls auf dem Server, war nur einem beschränkten Personenkreis zugänglich", betonte Semmernegg. Über einen Schadcode seien die Schutzmechanismen ausgehebelt und das gesicherte Verzeichnis mit den Daten der Informellen Kompetenzmessung (IKM) zugänglich gemacht worden.

"Stellen sie sich vor, Sie haben eine Wohnung, für die einige einen Schlüssel besitzen", bemühte Semmernegg einen Vergleich. "Das ist auch so legitimiert, weil in der Wohnung gearbeitet wird. Derjenige, der die Schadsoftware eingespielt hat, hatte auch einen Schlüssel - das muss aber nicht jemand sein, der ihn auch legal hatte, es kann auch jemand sein, der ihn sich über einen legalen Besitzer nachgemacht hat." Anschließend habe der Schädiger ein Fenster in die Wohnung gestemmt und zur Tarnung einen Kasten davorgestellt. Über dieses Fenster habe dann der Zugriff erfolgen können. Mittlerweile sei das Fenster aber wieder zugemauert.