Schule heißt jetzt auf Google Maps "Hell on Earth"

In Großbritannien haben offenbar Schüler den Namen ihrer Schule auf Google Maps geändert. Eine Zeit lang lautete die offizielle Google-Maps-Bezeichnung der Schule in East Yorkshire " Hornsea Prison & Hell on Earth". Das berichtet die BBC.

Nachdem der Scherz seine Runden machte, reagierten die Verantwortlichen der Schule und ließen den falschen Eintrag löschen. Mittlerweile trägt die Schule wieder ihren richtigen Namen, nämlich: Hornsea School and Language College.