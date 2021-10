Schulen verbieten Squid Game Kostüme zu Halloween

3 Schulen im US-Bundesstaat New York verbieten Squid-Game-Kostüme zu Halloween. Das Gewaltpotenzial der Kinder sei zu groß, wie die Fayetteville-Manlius-Schulen in Syracuse die Eltern per E-Mail unlängst wissen ließ. Die Schüler*innen hatten zuvor eine Version der in der koreanischen Netflix-Erfolgsserie dargestellten Kinderspiele nachgespielt.

Auch das Kostüm selbst würde aufgrund seiner Botschaft, die damit in Verbindung steht, den Anforderungen der Schulen nicht gerecht werden, heißt es weiter.