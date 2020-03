Schwein verschluckt Schrittzähler, löst Feuer aus

Auf einer Farm in der Nähe von Bramham in Leeds in Großbritannien wurden Schweine mit einem Schrittzähler ausgestattet. Die Geräte sollen beweisen, dass es sich um eine Freilandhaltung handelt.

Eines der Tiere verschluckte jedoch unlängst seinen Schrittzähler und schied es später wieder aus. Durch die Verbindung des Kupfers in der Batterie mit den Exkrementen des Schweins wurde in Folge eine chemische Reaktion ausgelöst und damit ein Feuer entfacht.