Robo-Taxis verlieren Kontakt zu Server, sperren Autofahrer ein

Autonome Autos blockieren in San Francisco immer wieder die Straßen, in dem sie einfach stundenlang vor Kreuzungen stehen bleiben.

In der Nähe des Golden Gate Parks in San Francisco kam es vor knapp 2 Wochen zu einem seltsamen Erlebnis: Die weißen und orangen autonomen Chevrolet Bolts, die von der Firma Cruise betrieben werden, blieben einfach stehen, als die Ampel auf grün umschaltete. Die selbstfahrenden Autos bewegten sich keinen Millimeter. Fahrer*innen anderer Autos mussten ausweichen und um diese drumherum fahren, um weiterzukommen. Das berichtet Wired unter Berufung auf Calvin Hu, einer jener Passagiere, die das Ganze live miterlebt hatten.

Nicht der erste Vorfall dieser Art

Insgesamt dürfte die Blockade der autonomen Cruise-Fahrzeuge rund 90 Minuten gedauert haben. Insgesamt sollen 60 Fahrzeuge betroffen gewesen und einfach still auf den Straßen San Franciscos gestanden sein. Grund dafür dürfte gewesen sein, dass diese die Verbindung zu Cruise-Server verloren hatten. Bereits Mitte Mai stand die gesamte Cruise-Flotte 20 Minuten lang still. Es war also nicht der erste Vorfall dieser Art.



Damals waren auch die Mitarbeiter*innen bei Cruise ratlos, denn sie wussten nicht, wie sie mit den Fahrgästen des Robo-Taxidienstes in Kontakt treten sollten, denn sie sahen nicht auf ihren Bildschirmen, wo sich die Fahrzeuge befanden. Laut einem Wired vorliegenden Brief sollen die autonomen Fahrzeuge gar „regelmäßig“ den Kontakt zu den Servern verlieren, und für Verkehrsblockaden sorgen.



Bei dem Vorfall im Mai sollen die Autos laut Aussage des Unternehmens rechts ran gefahren und ihre Warnlichter aktiviert haben. Das sei als Mechanismus bei technischen Problemen so einprogrammiert worden, heißt es. Man würde außerdem daran arbeiten, derartige Vorfälle zu minimieren.