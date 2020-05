Set von Star Wars soll mit Drohnenabwehr geschützt werden

In den Pinewood Studios in England wird derzeit ein Teil von Star Wars: Episode VII gedreht. In den vergangenen Wochen sind Luftbilder vom Set aufgetaucht, die einen im Bau befindlichen Millenium Falcon und zwei X-Wings zeigen. Andere Aufnahmen sind mit einer Drohne entstanden, mittlerweile wurde ein Flugverbot über das Gebiet verhängt.

Die Pinewood Studios wohl schon im Vorfeld mit potenziellen Leaks durch Drohnen gerechnet. Aus einem Motherboard vorliegendem Bestellformular geht hervor, dass die Studios schon im Juni das Drohnenabwehrsystem DroneShield bestellt haben.